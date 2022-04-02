Окрім того, ЗСУ знищили 16 авто та 10 артилерійських систем ворогів. Про це повідомили в Генштабі.

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Угрупованням військ ЗСУ на Донецькому та Луганському напрямках за добу відбито 9 ворожих атак. Наші воїни знищили 8 танків, 44 бойових броньованих машин, 16 одиниць автомобільної техніки та 10 артилерійських систем,

– мовиться в повідомленні.

У живій силі окупанти теж зазнають величезних втрат. Так, до лікарні біля Попасної надійшло 30 поранених кадировців. Але здебільшого окупанти лишають постраждалих на полі бою.

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