О последствиях непогоды сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов. По его словам, с ночи коммунальные предприятия пытались минимизировать последствия непогоды.

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"Сегодня наш город пережил тяжелую ночь. Выпало почти 70% от месячной нормы осадков (29,5 мм из 41 мм для сентября). В течение ночи были задействованы все мощности коммунальных предприятий города, чтобы минимизировать последствия непогоды", – написал Труханов.

Последствия непогоды в Одессе

По его данным, стихией ночью были повалены 10 деревьев и 2 большие ветки. В двух случаях деревья упали на проезжую часть и мешали движению транспорта.

Ситуация в городе после непогоды:

затруднен проезд транспорта в районе Пересыпского моста;

улица Атамана Головатого – проезд легковых автомобилей восстановлен частично;

проезда нет на улицах Щеголева, Одария, проспекте Ширяевском;

на улице Химической движение затруднено;

8 троллейбусный маршрут курсирует от Железнодорожного вокзала до улицы Грушевского/Химическая;

Дождь начался с вечера

В пресс-службе регионального ГСЧС также сообщили, что вечером 4 сентября, в Хаджибейском районе Одессы по улицам Балковская, Краснослободская, Церковная, Щеголева, Приморская и переулке Армянском спасателями изъято 15 легковых автомобилей и 3 микроавтобуса с подтопленных участков.

Оказана помощь 35 лицам.