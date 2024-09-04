Синоптики, в частности, предупреждали об опасных метеорологических явлениях. Поэтому в области стоит ожидать грозы и дожди.

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Что известно о штормовом предупреждении во Львове

Во Львовском региональном центре по гидрометеорологии отметили, что по территории Львовской области и городу Львову в ближайший час с сохранением до конца суток 4 сентября местами будут продолжаться грозы.

Именно поэтому метеорологи объявили по всей области І уровень опасности, желтый.



Штормовое предупреждение во Львове 4 сентября / Фото Львовского регионального центра по гидрометеорологии

Ранее в Укргидрометцентре отметили, что 4 сентября погода будет теплой, а местами даже жаркой. В центральных, южных областях и в Крыму местами будет непогода в виде кратковременного дождя и грозы.

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