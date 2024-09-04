Синоптики, зокрема, попереджали про небезпечні метеорологічні явища. Тому в області варто очікувати грози та дощі.
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Що відомо про штормове попередження у Львові
У Львівському регіональному центрі з гідрометеорології зазначили, що по території Львівської області та місту Львову у найближчу годину зі збереженням до кінця доби 4 вересня місцями триватимуть грози.
Саме тому метеорологи оголосили по всій області І рівень небезпечності, жовтий.
Штормове попередження у Львові 4 вересня / Фото Львівського регіонального центру з гідрометеорології
Раніше в Укргідрометцентрі зазначили, що 4 вересня погода буде теплою, а подекуди навіть спекотною. У центральних, південних областях та в Криму місцями буде негода у вигляді короткочасного дощу та грози.
Якою буде погода в Україні 5 вересня
- За даними синоптиків з Укргідрометцентру, 5 вересня у Центрі, на Півдні та в Криму прогнозують місцями короткочасний дощ та грозу. На решті території нашої держави опадів не буде.
- Вітер цього дня буде Північно-Східний та Східний, а його швидкість сягатиме 5 – 10 метрів за секунду. У Південній частині вдень місцями пориви вітру зі швидкістю 15 – 20 метрів за секунду.
- Температура 5 вересня буде теплою, а подекуди й спекотною. У столиці стовпчики термометра піднімуться до позначки +26 – +28 градусів.
- До слова, 2 вересня синоптики зафіксували новий температурний рекорд у Львові. Показники термометра сягнули 29,3 градуса тепла, що є абсолютним рекордом для цього дня за всю історію спостережень.
- В інтерв'ю 24 Каналу синоптикиня Діана Кривобок розповіла, що осінь в Україні почнеться зі сухої та теплої погоди. Десь приблизно з середини вересня може бути певне зниження температури повітря. Метеорологічне літо може, ймовірно, закінчитися у другій декаді вересня.
- Метеорологи прогнозують відносно сухий вересень, лише в короткостроковій перспективі очікуються місцями поодинокі грози. Цього місяця також очікується помітне зниження загальної грозової активності, яка загалом притаманна літньому періоду.