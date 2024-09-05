Про наслідки негоди повідомив мер Одеси Геннадій Труханов. За його словами, з ночі комунальні підприємства намагались мінімізувати наслідки негоди.

Дивіться також Місцями грози: у Львові та області оголосили штормове попередження

"Сьогодні наше місто пережило тяжку ніч. Випало майже 70% від місячної норми опадів (29,5 мм з 41 мм для вересня). Протягом ночі були задіяні усі потужності комунальних підприємств міста, аби мінімізувати наслідки негоди", – написав Труханов.

Наслідки негоди в Одесі

За його даними, стихією вночі були повалені 10 дерев і 2 великі гілки. У двох випадках дерева впали на проїзну частину та заважали руху транспорту.

Ситуація у місті після негоди:

ускладнено проїзд транспорту в районі Пересипського мосту;

вулиця Отамана Головатого – проїзд легкових автівок відновлено частково;

проїзду немає на вулицях Щеголева, Одарія, проспекті Ширяївському;

на вулиці Хімічній рух ускладнений;

8 тролейбусний маршрут курсує від Залізничного вокзалу до вулиці Грушевського/Хімічна;

Дощ розпочався з вечора

У пресслужбиі регіонального ДСНС також повідомили, що ввечері 4 вересня, в Хаджибейському районі Одеси по вулицях Балківська, Червонослобідська, Церковна, Щеголева, Приморська та провулку Армянському рятувальниками вилучено 15 легкових автомобілів та 3 мікроавтобуси з підтоплених ділянок.

Надано допомогу 35 особам.