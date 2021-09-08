Имя осужденного – Александр Зайковский. О судебном приговоре стало известно 7 сентября.

Мнение к теме Лукашенко толкает на насилие, – соратник Тихановской о протестах в Беларуси

Милиция Лукашенко продолжает преследовать участников протестов

В Минске осудили мужчину за "насилие или угрозу насилия в отношении работника милиции" на 2 года тюрьмы.

В чем он провинился

Дело в том, что во время масштабных митингов против режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко – 12 октября 2020 – минчанин бросил в автобус милиции пивную кружку.

Прокуратура белорусская просила для Александра Зайковского 2 года колонии строгого режима .

Суд решил не перечить, особенно с учетом того, что осужденный "находился в состоянии алкогольного опьянения".

Версия осужденного

​Кроме тюрьмы Зайковского наказали штрафом в 100 рублей и принудительным лечением от алкоголизма. Однако он утверждал, что:

Выпил на самом деле только 50 граммов коньяка.

Вдруг на улице к нему подошли неизвестные, и – сделали неординарное предложение

Тогда он действительно бросил кружку – в авто, которое стояло рядом, – потому что ему за это пообещали квартиру.

Но, мол, авто было без опознавательных знаков, поэтому мужчина не знал, что там милиция.

В целом, рассказанное в суде соответствует нарративу, активно продвигаемому режимом Лукашенко: что во всех проблемах Белоруси виноват не диктаторский режим, а некие внешние силы.