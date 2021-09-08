Ім'я засудженого – Олександр Зайковський. Про судовий вирок стало відомо 7 вересня.

Думка до теми Лукашенко штовхає на насильство, – соратник Тихановської про протести у Білорусі

Міліція Лукашенка продовжує переслідувати учасників протестів

У Мінську засудили чоловіка за "насильство або загрозу насильства щодо працівника міліції" на 2 роки в'язниці.

У чому він провинився

Річ у тім, що під час масштабних мітингів проти режиму самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка – 12 жовтня 2020 – мінчанин кинув у автобус міліції пивний кухоль.

Прокуратура білоруська просила для Олександра Зайковського 2 років колонії суворого режиму .

. Суд вирішив не перечити, особливо з урахуванням того, що засуджений "перебував у стані алкогольного сп’яніння".

Версія засудженого

Окрім в'язниці Зайковського покарали штрафом у 100 рублів і примусовим лікуванням від алкоголізму. Але він стверджував, що:

Випив насправді тільки 50 грамів коньяку.

Раптом на вулиці до нього підійшли невідомі, і – зробили незвичайну пропозицію.

Тоді він дійсно кинув кухоль – в авто, яке стояло поруч, – бо йому за це пообіцяли квартиру.

Але, мовляв, авто було без розпізнавальних знаків, тож чоловік не знав, що там міліція.

У цілому, розказане в суді відповідає наративу, який активно просуває режим Лукашенка: що у всіх проблемах Білорусі винен не диктаторський режим, а якісь зовнішні сили.