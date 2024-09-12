Об этом сообщили источники 24 Канала в спецслужбах. Известно, что в результате взрыва на железной дороге сошел тепловоз грузового поезда и 11 вагонов.

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ГУР и ССО провели удачную операцию

Как сообщили источники, в результате совместной операции Главного управления разведки и Сил специальных операций 10 сентября 2024 года в Белгородской области России осуществлено минирование и подрыв на железнодорожном участке "Старый Оскол – Валуйки". Операция по подрыву была успешной и серьезно повредила железную дорогу.

Так, пущен под откос грузовой поезд, обеспечивавший логистические потребности армии государства-агрессора. После взрыва с рельсов сошло 11 вагонов и локомотив.

Теперь железнодорожный участок "Старый Оскол – Валуйки" парализован. Оккупанты уже отменили ряд поездов.

Как писали в росСМИ, взрыв на железной дороге прогремел около 23:17 10 сентября. Интересно, что оккупанты не признали диверсии. Прокремлевские СМИ написали только о "вмешательстве в работу железнодорожного транспорта". Другие детали инцидента в сети не разглашали.