Около 23:17 (10 сентября) произошел соответствующий инцидент на перегоне Волоконовка – Новый Оскол. Интересно, что российские пропагандисты приняли формулировку "вмешательство в работу железнодорожного транспорта" вместо слова "диверсия", – информирует 24 Канал.

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Диверсия на железной дороге в Белгородской области

По сообщениям кремлевских информационных ресурсов, якобы нет пострадавших. На место выехали сотрудники правоохранительных органов, чтобы установить все детали ситуации.

Железная дорога между Волоконовкой и Новым Осколом под Белгородом, где произошла диверсия: смотрите на карте от Google maps

На Юго-Восточной железной дороге создан оперативный штаб для ликвидации последствий инцидента,

– пишет одно пропагандистских изданий России.

Тот факт, что так называемые "российские журналисты" заменили слово "диверсия" на обтекаемую формулировку "вмешательство в работу железной дороги", свидетельствует о продолжении долговременной тенденции, существующей в медийном пространстве Кремля.

Она заключается в том, чтобы сглаживать все острые углы и создавать ощущение, будто ничего плохого не происходит. По такой же логике операция ВСУ в Курской области называется "территориальной неопределенностью".

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Ранее сообщали о другой "неприятности", постигшей россиян. В ночь на 10 сентября вражеское государство атаковали по меньшей мере 144 беспилотника. Многие из них были направлены на Московскую область, фиксировали работу систем противовоздушной обороны.