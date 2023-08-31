Об этом сообщили в пресс-службе Новой почты. В компании также рассказали о показателях налогов, уплаченных в бюджет в 2022 году.

Читайте также "Новая почта" будет доставлять посылки для военных бесплатно: как воспользоваться программой

По данным ГФС, Новая почта входит в двадцатку крупнейших налогоплательщиков в Украине.

Новая почта стабильно платит налоги / Фото Новой почты

В целом за прошлый 2022 год группа перечислила в бюджеты всех уровней страны 7,1 миллиарда гривен налогов и сборов.

Что нужно знать о Новой почте