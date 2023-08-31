Про це повідомили у пресслужбі Нової пошти. У компанії також розповіли про показники податків, які були сплачені до бюджету у 2022 році.
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За даними ДФС, Нова пошта входить до двадцятки найбільших платників податків в Україні.
Нова пошта стабільно сплачує податки / Фото Нової пошти
Загалом за минулий 2022 рік група перерахувала до бюджетів усіх рівнів країни 7,1 мільярда гривень податків і зборів.
Що варто знати про Нову пошту
- Нова пошта – це компанія з експрес-доставки, заснована 2001 року. Її мета – забезпечувати легку доставку для кожного клієнта – до відділення, поштомату або за адресою.
- Компанія надає логістичні та дистрибуційні послуги, доставляючи як документи та найдрібніші посилки, так і великі вантажі. Завдяки Новій пошті тисячі підприємців можуть створювати та розвивати свій бізнес не тільки в Україні, а й за кордоном.
- В Україні компанія має найдоступнішу мережу для клієнтів: 9 300 відділень по всій Україні та 14 000 поштоматів. А кількість відправлень за 2022 рік, попри повномасштабну війну, склала 315 мільйонів посилок та вантажів.