За попытку снять Кличко УК Украины предусматривает лишение свободы до 8 лет, – Москаль

Если президент Зеленский решится нарушить нормы решений Конституционного суда и назначит главой КГГА не избранного киевлянами мэра, а другое лицо, это влечет за собой лишение свободы до 8 лет.

"Согласно решению Конституционного суда №21-рп/2003 от 25 декабря 2003 года, должность председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) может занимать только лицо, которое на местных выборах избрали городским главой. То есть, кроме Виталия Кличко, эту должность никто не может занимать. Это решение является обязательным к выполнению на территории Украины, окончательным и не может быть обжаловано. П. 4 ст. 382 Уголовного кодекса предусматривает, что "невыполнение решений... Конституционного суда Украины и его выводов" влечет за собой лишение свободы до 8-ми лет", – констатировал заслуженный юрист Геннадий Москаль.

Кроме того, Москаль напомнил, что Кличко контролирует 2/3 депутатского корпуса Киевского городского совета. Если Зеленский все-таки решится нарушить нормы решения Конституционного суда и назначит председателем КГГА не Кличко, а другое лицо, этому человеку сразу же будет выражено недоверие. Что приведет к автоматическому увольнению незаконно назначенного чиновника, пишет Москаль.

Заслуженный юрист Геннадий Москаль также напоминает, что, согласно закону "О Совете национальной безопасности и обороны", в СНБО также нет полномочий увольнять главу КГГА.

"Поэтому советуем президенту Украины Владимиру Зеленскому, как гаранту Конституции и законов Украины, действовать исключительно в пределах Конституции и законов Украины", – подчеркивает Москаль.