В Запорожье и в Херсонской области боевики пытаются ввести в обращение российские рубли и насадить оккупационную власть. Николенко призвал международных партнеров среагировать и принять необходимые санкционные меры.

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Он подчеркнул, что санкционное давление нужно продолжать, пока Россия не выведет войска с территории Украины.

Столкнувшись с тотальным сопротивлением местного населения, Россия пытается ввести рубль на временно захваченных частях Запорожской и Херсонской областей и установить оккупационный режим. Санкционное давление необходимо усилить, пока Россия не выведет свои войска,

– отметил Николенко.

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