На Запоріжжі та у Херсонській області бойовики намагаються ввести в обіг російські рублі та запровадити окупаційну владу. Ніколенко закликав міжнародних партнерів зреагувати та вжити необхідних санкційних заходів.

Важливо США готують нові санкції проти Росії, які торкнуться оборонних підприємств

Він підкреслив, що санкційний тиск треба продовжувати, допоки Росія не виведе військ з території України.

Зіткнувшись з тотальним опором місцевого населення, Росія намагається ввести рубль на тимчасово захоплених частинах Запорізької та Херсонської областей та намагається встановити окупаційний режим. Санкційний тиск необхідно посилити, поки Росія не виведе свої війська,

– зазначив Ніколенко.

До теми: Є 2 напрямки, які ще не добили, – Фурса про те, які ще санкції очікують Росію: дивіться відео