Об этом сообщил начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.
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С начала войны, по словам Болвинова, в области погиб 201 гражданский человек, среди них 11 детей.
Фиксируем преступления оккупантов и число погибших за время этой войны. За последние сутки зафиксировано 10 погибших гражданских, в том числе 3 детей,
– сообщил Болвинов.
Он также добавил, что враги заплатят за каждого пострадавшего.
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Полный текст сообщения
Фиксируем преступления оккупантов и число погибших за время этой войны.
За последние сутки зафиксировано 10 погибших гражданских, в том числе 3 детей.
По состоянию на 18.00 11.03.2022 по Харьковской области всего погибли 201 гражданских и, к сожалению, 11 детей.
Враги заплатят за каждого пострадавшего. Мы никогда не забудем имена погибших.