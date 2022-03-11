Об этом сообщил начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.

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С начала войны, по словам Болвинова, в области погиб 201 гражданский человек, среди них 11 детей.

Фиксируем преступления оккупантов и число погибших за время этой войны. За последние сутки зафиксировано 10 погибших гражданских, в том числе 3 детей,

– сообщил Болвинов.

Он также добавил, что враги заплатят за каждого пострадавшего.

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Полный текст сообщения

Фиксируем преступления оккупантов и число погибших за время этой войны.

За последние сутки зафиксировано 10 погибших гражданских, в том числе 3 детей.

По состоянию на 18.00 11.03.2022 по Харьковской области всего погибли 201 гражданских и, к сожалению, 11 детей.

Враги заплатят за каждого пострадавшего. Мы никогда не забудем имена погибших.