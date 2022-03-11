Про це повідомив начальник Слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов.
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З початку війни, за словами Болвінова, в області загинула 201 цивільна людина, серед них 11 дітей.
Фіксуємо злочини окупантів і кількість загиблих за час цієї війни. За останню добу зафіксовано 10 загиблих цивільних, у тому числі 3 дітей,
– повідомив Болвінов.
Він також додав, що вороги заплатять за кожного постраждалого.
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Повний текст повідомлення
Фіксуємо злочини окупантів та кількість загиблих за час цієї війни.
За останню добу зафіксовано 10 загиблих цивільних, в тому числі 3 дітей.
Станом на 18:00 11.03.2022 по Харківській області всього загинули 201 цивільних і, на жаль, 11 дітей.
Вороги заплатять за кожного постраждалого. Ми ніколи не забудемо імена загиблих.