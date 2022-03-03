За правду о войне с Украиной в России готовы расстреливать

Россия отчаянно продолжает скрывать от своих граждан правду о войне. Теперь пропутинские представители предлагают расстреливать якобы за "дезинформацию" – чтобы не поднимать панику.

По словам одного из пропутинских политиков Шолбана Кара-оола, россиян могут расстреливать за распространение "дезинформации" (на самом деле правды о военных преступлениях России и информации о погибших).

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На КЭФ-2022 чиновник отметил, что расстрел за разведение паники и якобы за дезинформацию – нормальная практика, и российскому командованию следует обратить на нее внимание.

Такой подход очень важен, потому что нам нужно развиваться,

– цинично отметил Кара-оол.

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