За предыдущие сутки СБУ разоблачила 20 вражеских диверсионно-разведывательных групп

Служба безопасности Украины 14 марта задержала 60 коллаборантов. Также в разных регионах нашли 20 вражеских диверсионно-разведывательных групп.

В Черкасской области правоохранители схватили информатора. Она передавала фото и видео с расположением военнослужащих и техники Вооруженных Сил Украины.

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Женщину привлекли к этой деятельности через запрещенные соцсети. Она пропагандировала "русский мир" и с нетерпением ждала российские войска в Черкасской области.

Что еще зафиксировала СБУ

В частности, в Кировоградской области обезвредили диверсанта, который работал в российском информационном поле. Он публиковал на форумах антиукраинскую позицию. В Закарпатской области задержали местного, который незаконно переправлял за границу мужчин призывного возраста.

Также спикер СБУ Артем Дехтяренко рассказал, что российские оккупанты привозят в села на Луганщине прокуроров с временно оккупированных территорий. Они хотят создать оккупационные карательные органы.

В СБУ рассказали о диверсантах: смотрите видео