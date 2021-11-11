Крымский "следователь" незаконно открыл дело о якобы беспорядках под зданием Верховной Рады АР Крым 26 февраля 2014 года. По результатам "следствия" Рефату Чубарову "вынесли приговор".

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Выполнял приказы из Кремля

В Офисе генпрокурора убеждены, что "следователь" выполнял приказы Кремля, когда "открыл дело" против Рефата Чубарова. В Украине отметили законность митинга под крымским парламентом 26 февраля 2014 года, поэтому оккупационное "следствие" нарушило не только украинское законодательство, но и международное право.

Митинг под Верховной Радой АР Крым состоялся еще до установления оккупационной власти в Крыму, поэтому у "следователя" не было никаких оснований открывать "дело" и "расследовать" его по российскому законодательству. В Офисе генпрокурора подчеркнули, что такие действия оккупационных властей являются грубым нарушением Конвенции ООН о защите населения во время войны.

Поэтому действия "следователя", который однобоко "расследовал" дело и делал все возможное, чтобы найти "доказательства вины" главы Меджлиса крымскотатарского народа квалифицировали как нарушение законов и обычаев войны. Согласно этой статье в Украине предусмотрено наказание в виде заключения на срок от 8 до 12 лет.

"Дело" против Чубарова: главное