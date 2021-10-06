Об этом сообщил представитель регламентного комитета Рады Павел Фролов.
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Комитет обратился к спикеру насчет не выплат "депутатских" (45 тысяч гривен) за сентябрь 65 нардепам,
– написал он.
Поэтому, выплат предлагают лишить:
- ОПЗЖ – 59% (26 депутатов)
- "За Майбутнє" – 32% (7 депутатов)
- "Довіра" – 25% (5 депутатов)
- "Батькивщина" – 24% (6 депутатов)
- "Голос" – 15% (3 депутата)
- "ЕС" – 11% (3 депутата)
- "Слуга народа" – 4% (9 депутатов).
Среди депутатов, которые могут остаться без выплат: лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, руководитель партии "Голос" Кира Рудик, председатель партии "ЕС" Петр Порошенко, кум Путина Виктор Медведчук.
Экономия для бюджета – 3 миллиона гривен. Перечень "прогульщиков" – не окончательный. В случае поступления сведений об уважительных причинах (больничный/командировки/отпуск/суд) неучастия депутатов в голосованиях на пленарке или в заседаниях комитетов выплаты будут возобновлены,
– добавил Павел Фролов.