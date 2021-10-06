Про це повідомив представник Регламентного комітету Ради Павло Фролов.
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Комітет звернувся до спікера щодо не виплат "депутатських" (45 тисяч гривень) за вересень 65 нардепам,
– написав він.
Відтак, виплат пропонують позбавити:
- ОПЗЖ – 59% (26 депутатів);
- "За Майбутнє" – 32% (7 депутатів);
- "Довіра" – 25% (5 депутатів);
- "Батьківщина" – 24% (6 депутатів);
- "Голос" – 15% (3 депутати);
- "ЄС" – 11% (3 депутати);
- "Слуга народу" – 4% (9 депутатів).
Серед депутатів, які можуть залишитися без виплат: лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, керівниця партії "Голос" Кіра Рудик, голова партії "ЄС" Петро Порошенко, кум Путіна Віктор Медведчук.
Економія для бюджету – 3 мільйони гривень. Перелік "прогульників" – не остаточний. У разі надходження відомостей про поважні причини (лікарняний/відрядження/відпустка/суд) неучасті депутатів у голосуваннях на пленарці або у засіданнях Комітетів виплати будуть поновлені,
– додав Павло Фролов.