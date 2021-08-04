Об этом в трансляции 24 канала сказал представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе и журналист Денис Казанский. По его словам, в Европе действует немалая пророссийская пропаганда, которая "работает" за деньги главы Кремля Владимира Путина.
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"Есть откровенные пропагандисты и есть люди, которые "отмазывают" Россию, и за это в Европе не наказывают", – отметил Казанский.
Те, кто понимают Путина
По словам журналиста, если нет наказания за откровенную пропаганду, то его не стоит ожидать и за скрытую. В Германии таких людей называют Putinversteher, то есть "те, кто понимают Путина".
"В Европе просто другая ситуация, против них Россия не осуществляет откровенную военную агрессию", – подчеркнул Казанский.
Выдадут ли Шария Украине
Учитывая ситуацию в Европе, надеяться, что по требованию Украины Шария выдадут, не стоит. Для страны, в которой он проживает, блогер ничего преступного не совершил.
Если не докажут, что он совершил тяжкое уголовное преступление, не думаю, что выдача будет,
– резюмировал Казанский.
Литва признала Шария персоной нон-грата в Литве, но это не значит, что он обязательно должен покинуть Евросоюз. Возможно, у него есть другое гражданство, недвижимость или вид на жительство. Поэтому депортировать его – нелегкое дело.
"Он себя позиционирует как украинский политик и если признается, это может быть основанием для отмены у него украинского гражданства", – подчеркнул Казанский.
В то же время все детали дела неизвестны. Поэтому спрогнозировать дальнейшие действия Шария или Европы по нему – сложно.
Казанский рассказал, вернут ли Шария в Украину: смотрите видео
Ситуация с Анатолием Шарием: последние новости
- Пророссийскому блогеру Шарию Служба безопасности Украины объявила подозрение в государственной измене еще 16 февраля 2021 года. Ему инкриминировали и деятельность по заказу иностранных структур.
- За несколько дней Шария объявили в розыск, поскольку на допросы он не пришел.
- Российский правозащитник Марк Фейгин заявил, что Шарию не удалось обжаловать решение о признании его персоной нон-грата в Литве.