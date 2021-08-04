Про це у трансляції 24 каналу сказав представник української делегації у Тристоронній контактній групі та журналіст Денис Казанський. За його словами, у Європі діє чимала проросійська пропаганда, яка "працює" за гроші глави Кремля Володимира Путіна.

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"Є відверті пропагандисти і є люди, які "відмазують" Росію, і за це в Європі не карають", – зазначив Казанський.

Ті, хто розуміють Путіна

За словами журналіста, якщо немає покарання за відверту пропаганду, то його не варто очікувати й за приховану. У Німеччині таких людей називають Putinversteher, тобто "ті, хто розуміють Путіна".

"У Європі просто інша ситуація, проти них Росія не здійснює відверту військову агресію", – наголосив Казанський.

Чи видадуть Шарія Україні

З огляду на ситуацію в Європі, сподіватися, що на вимогу України Шарія видадуть, не варто. Для країни, в якій він проживає, блогер нічого злочинного не скоїв.

Якщо не доведуть, що він скоїв тяжкий кримінальний злочин, не думаю, що видача буде,

– резюмував Казанський.

Литва визнала Шарія персоною нон-ґрата в Литві, але це не означає, що він обов'язково має покинути Євросоюз. Можливо, у нього є інше громадянство, нерухомість чи вид на проживання. Відтак депортувати його – нелегка справа.

"Він себе позиціонує як український політик і якщо зізнається, це може бути підставою для скасування в нього українського громадянства", – підкреслив Казанський.

Водночас усі деталі справи невідомі. Тож спрогнозувати подальші дії Шарія чи Європи щодо нього – складно.

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