Всех пострадавших доставили в николаевские медучреждения и оказали необходимую помощь. Такую информацию сообщила глава Николаевского областного совета Ганна Замазеева в телеграм-канале.

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По состоянию на утро 13 апреля 302 человека находятся в больницах Николаева. Все они пострадали от российской агрессии.

Всем быстрейшего выздоровления!

– пожелала Анна Замазеева.

Глава Николаевского областного совета поблагодарила всех медиков, которые круглосуточно спасают жизнь и здоровье жителей Николаевской области.

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