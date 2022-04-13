Всіх постраждалих доставили у миколаївські медзаклади та надали необхідну допомогу. Таку інформацію повідомила голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва у телеграм-каналі.

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Станом на ранок 13 квітня, 302 людини знаходиться у лікарнях Миколаєва. Всі вони постраждали від російської агресії.

Усім найшвидшого одужання!

– побажала Ганна Замазєєва.

Голова Миколаївської обласної ради подякувала всім медикам, які цілодобово рятують життя та здоров'я жителів Миколаївської області.

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