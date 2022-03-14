Следует отметить, что Луганщина – под постоянным огнем, но врачи максимально пытаются оказывать помощь роженицам и младенцам. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай 14 марта.

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Луганскому роду нет перевода: за прошлую неделю в области родились 30 маленьких украинцев,

– написал Гайдай.

К счастью, все больницы области имеют подвальные помещения, оборудованные как родзал. Если есть опасность, беременные и роженицы находятся там. В больницах пока есть все необходимое: лекарства, молочные смеси и т.д.

"Огонь яростных не жжет! Они родились под вражеской канонадой, но жить будут, я уверен, в мирной Украине. Президент и наши защитники делают для этого все возможное! Героическим мамам и новым украинцам – счастье! Мира всем нам!" – добавил глава Луганской ОВА.

Роженица в убежище на Луганщине / Фото Луганской ОВА

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