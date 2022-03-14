Варто зазначити, що Луганщина – під постійним вогнем, але лікарі максимально намагаються надавати допомогу породіллям і немовлятам. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай 14 березня.

Зверніть увагу "Виросла твоя дитина із вогню і криці": новий чуттєвий вірш від захисника "Поета" з передової

Луганському роду нема переводу: за минулий тиждень в області народились 30 маленьких українців,

– написав Гайдай.

На щастя, усі лікарні області мають підвальні приміщення, обладнанні як пологовий зал. Якщо є небезпека, вагітні та породіллі перебувають там. У лікарнях поки що є все необхідне: ліки, молочні суміші тощо.



"Вогонь запеклих не пече! Вони народились під ворожою канонадою, але жити будуть, я упевнений, у мирній Україні. Президент та наші захисники роблять для цього усе можливе! Героїчним мамам та новим українцям – щастя! Миру усім нам!" – додав голова Луганської ОВА.



Породілля в укритті на Луганщині / Фото Луганської ОВА

Цікаво – Білоруси масово відмовляють воювати проти України: дивіться відео