За прошлые сутки в Украину вернулись 13 тысяч украинцев и приехали более 3 тысяч иностранцев

В Государственной пограничной службе Украины отметили, что украинцы не только убегают за границу от войны, но и возвращаются на Родину. Также в Украину приехали еще несколько тысяч иностранцев.

Так, за сутки 6 марта государственную границу Украины на ее западном участке пересекли около 134 тысяч человек.

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Украинцы приезжают, чтобы защищать свою Родину

Вместе с тем вернулись в нашу страну 13 тысяч украинцев, а также приехали еще более 3 тысяч иностранцев.

Пограничники отметили, что гордятся нашими земляками, которые возвращаются в Украину, чтобы защищать свою Родину.

Также в ГПСУ напомнили о том, что очень важно проверять загруженность пунктов пропуска на странице Западного регионального управления Госпогранслужбы. Там каждые три часа дается обновленная информация. Это позволит вам меньше времени провести на границе, если у вас есть необходимость уехать за границу.

Кроме того, украинцев призывают соблюдать правопорядок, очередность и нормы морали, пересекая государственную границу. Не стоит также пытаться предлагать пограничникам взятки, чтобы обойти очередь или уехать за пределы Украины незаконно. За это вас может ожидать уголовная ответственность.

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