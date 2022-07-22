Об этом 24 каналу рассказал артирист 24 ОМБр имени Короля Даниила с позывным "Оскар". Он также отметил, что за все время войны можно увидеть разных россиян на разных направлениях.

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"Если говорить о центре Украины – там можно было увидеть, как срочников, так и менее подготовленные подразделения. На таких направлениях, где были в основном неподготовленные бойцы, которые хотели только намародерить – они там полностью проиграли", – рассказывает "Оскар".

На востоке с самого начала они наступали с более подготовленных позиций. Поэтому можно сказать, что на нашем направлении были задействованы более подготовленные силы врага.

– объясняет военнослужащий.

По словам нашего защитника, в один период, возле Попасной – против нас были ЧВК "Вагнер" и морская пехота, и кадыровцы. Словом, все что было.

Основная "мотивация" у захватчиков

Можно сделать вывод, что на взятие Луганщины, оккупанты перебросили свои наиболее подготовленные подразделения. Потому что эти группы работали, в основном, слаженно, добавляет военный из Королевской бригады.

По словам "Оскара", конечно, были и резервисты из наших оккупированных территорий, но их живучесть на поле боя была минимальной и они старались сдаваться в плен, как правило.

Главная мотивация российской армии – это деньги. Нужно понимать, что для россиян этого достаточно, потому что они живут в говне. И, для того чтобы вылезти из этого говна, им нужны качество материальные средства,

– рассказывает военный 24 ОМБр.

Лишь отдельные маргиналы живут "За путина и за Донбасс", основное количество этих "воинов" мотивировано действительно только деньгами, говорит украинский защитник.

Для малообразованного россиянина возможность заработать в своих руинах – минимальная. Основная возможность заработка у них, в армии, резюмирует "Оскар".

Детальнее о быте бойцов и боевом духе в армии: смотрите видео разговора с бойцом "Оскаром"