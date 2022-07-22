Про це 24 каналу розповів артитерист 24 ОМБр імені Короля Данила із позивним "Оскар". Він також зазначив, що за весь час війни можна побачити різних росіян на різних напрямках.

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"Якщо говорити про центр України – там можна було побачити, як строковиків, так і менш підготовлені підрозділи. На таких напрямках, де були в основному непідготовлені бійці, які хотіли лиш намародерити – вони повністю там програли", – розповідає "Оскар".

На сході, з самого початку, вони наступали з більш підготовлених позицій. Тому можна сказати, що на нашому напрямку були задіяні більш підготовлені сили ворога,

– пояснює військовослужбовець.

За словами нашого захисника, в один період, поблизу Попасної – проти нас були ПВК "Вагнер" і морська піхота, і кадирівці. Словом, все, що було.

Основна "мотивація" у загарбників

Можна дійти до висновку, що на взяття Луганщини, окупанти перекинули свої найбільш підготовлені підрозділи. Тому що ці групи працювали, в основному, злагоджено, додає військовий із Королівської бригади.

За словами "Оскара", звісно, були й резервісти із наших окупованих територій, але їх живучість на полі бою була мінімальною і вони старались здаватись у полон, як правило.

Головна мотивація російської армії – це гроші. Потрібно розуміти, що для росіян цього достатньо, бо вони живуть у гівні. І для того, аби вилізти із цього гівна, їм потрібні якість матеріальні засоби,

– розповідає військовий 24 ОМБр.

Лише окремі маргінали живуть "За путіна і за Донбас", основна кількість цих "вояк" мотивована дійсно лише грошима, каже український захисник.

Для малоосвіченого росіянина можливість заробити у своїх руїнах – мінімальна. Основна можливість заробітку у них, у армії, резюмує "Оскар".

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