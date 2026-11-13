За Сергея Дуку внесли полную залоговую сумму, – ВАКС

Как собирали деньги на залог?

6 ноября ВАКС избрал Сергею Дуке меру пресечения – содержание под стражей сроком на 60 суток с возможностью выйти под залог в размере 65 миллионов гривен. Сторона обвинения просила установить залог в размере 100 миллионов гривен.

Деньги на залог поступали отдельными платежами. По состоянию на 10 ноября прокурор САП сообщал о 44 миллионах гривен от 1113 плательщиков. Уже 12 ноября сумма выросла до 59,8 миллиона гривен, которые перечислили 1450 отдельными платежами.

Источники «Украинской правды» в правоохранительных органах отмечают, что на данный момент совершено более 1600 платежей. Собрано более 65 миллионов гривен.

Ранее также сообщалось, что среди сотрудников СБУ распространяли сообщения с призывом присоединиться к сбору средств на залог генерала. В то же время адвокат Дуки заявлял, что участие в сборе добровольное.

В чем подозревают Сергея Дуку?

НАБУ и САП раскрыли дело в рамках операции "Карфаген". По версии следствия, участники преступной организации систематически подкупали должностных лиц правоохранительных органов, чтобы обеспечить беспрепятственную работу мошеннических кол-центров и других незаконных бизнесов.

Следствие считает, что Сергей Дука, который на тот момент занимал должность первого заместителя начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ, помогал организаторам группировки решать вопросы в правоохранительных органах. Сам генерал отрицает свою причастность к преступной деятельности. Его виновность должен установить суд.