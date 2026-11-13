За Сергея Дуку внесли полную залог, – ВАКС

В пятницу, 13 ноября, за генерала СБУ Сергея Дуку внесли полную сумму залога.

Об этом сообщили в пресс-службе Высшего антикоррупционного суда.

За генерала СБУ Сергея Дуку внесли полную залог в размере 65 миллионов гривен

За генерал-майора Службы безопасности Украины Сергея Дуку, которого НАБУ и САП подозревают в участии в преступной организации, внесли полную залог – 65 миллионов гривен. Ранее за него заплатили 50 миллионов, а теперь внесли остальные средства.

Внесение полной залог позволяет Дуке выйти из-под стражи. В то же время после освобождения на него должны быть возложены процессуальные обязанности, определенные судом.

Как собирали деньги на залог?

6 ноября ВАКС избрал Сергею Дуке меру пресечения – содержание под стражей сроком на 60 суток с возможностью выхода под залог в размере 65 миллионов гривен. Сторона обвинения просила установить залог в размере 100 миллионов гривен.

Деньги на залог поступали отдельными платежами. По состоянию на 10 ноября прокурор САП сообщил о 44 миллионах гривен от 1113 плательщиков. Уже 12 ноября сумма выросла до 59,8 миллиона гривен, которые перечислили 1450 отдельными платежами.

Ранее также сообщалось, что среди сотрудников СБУ распространялись сообщения с призывом присоединиться к сбору средств на залог генерала. В то же время адвокат Дуки заявлял, что участие в собрании является добровольным.

В чем подозревают Сергея Дуку?

НАБУ и САП раскрыли дело в рамках операции "Карфаген ". По версии следствия, участники преступной организации систематически подкупали должностных лиц правоохранительных органов, чтобы обеспечить беспрепятственную работу мошеннических колл-центров и других незаконных бизнесов.

Следствие считает, что Сергей Дука, который в то время занимал должность первого заместителя начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ, помогал организаторам группировки решать вопросы в правоохранительных органах. Сам генерал отрицает свою причастность к преступной деятельности. Его виновность должен установить суд.