Владимир Зеленский говорит, что за это время Украина объединила Евросоюз на новом уровне.

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"Выше, чем формальный, чем межгосударственный, на уровне обычных людей", – сказал он.

Когда Европарламент стоя аплодировал нам, нашей борьбе, это было оценкой наших усилий. Наше объединение. За шесть дней войны – как тридцать лет. Поэтому Евросоюз и отвечает нам "да",

– заявил Зеленский.

Президент Украины заверил, что Украина приступила к специальной ускоренной процедуре присоединения. "Наши дипломаты и наши друзья объединяют мир ради Украины и мира еще больше", – говорит Зеленский.

Нейтральная Швейцария поддержала санкции Евросоюза против российских олигархов, чиновников, против самого государства и компаний.

"К нашей антивоенной коалиции присоединились уже те страны, на которых Москва еще неделю назад рассчитывала. Это чрезвычайный результат", – подытожил президент.

Утреннее обращение Зеленского от 2 марта:

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