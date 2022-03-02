Володимир Зеленський каже, що за цей час Україна об'єднала Євросоюз вже на новому рівні.
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"Вищому, ніж формальний, ніж міждержавний., на рівні звичайних людей", – сказав він.
Коли Європарламент стоячи аплодував нам, нашій боротьбі, це було оцінкою наших зусиль. Нашого об'єднання. За шість днів війни – як тридцять років. Тому Євросоюз і відповідає нам "так",
– заявив Зеленський.
Президент України запевнив, що Україна розпочала спеціальну прискорену процедуру приєднання. "Наші дипломати і наші друзі об'єднують світ заради України і миру ще більше", – каже Зеленський.
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"До нашої антивоєнної коаліції приєднались вже й ті країни, на яких Москва ще тиждень тому розраховувала. Це надзвичайний результат", – підсумував президент.
Ранкове звернення Зеленського від 2 березня:
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