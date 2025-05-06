Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий пресс-секретаря Высшего антикоррупционного суда Олеси Чемерис для Укринформа.

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Что известно о залоге и деле Смирнова

Олеся Чемерис отметила, что за бывшего заместителя руководителя Офиса Президента внесли залог в полном объеме, который ранее определил следственный судья Высшего антикоррупционного суда. То есть это 18 миллионов гривен.

Также информацию, что за Смирнова внесли залог подтверждают и источники Суспильного.

К слову, 5 мая ВАКС избрал бывшему заместителю руководителя Офиса Президента Андрею Смирнову меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 18 миллионов гривен до 22 мая. Его взяли под стражу в зале суда.

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