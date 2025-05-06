Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий пресс-секретаря Высшего антикоррупционного суда Олеси Чемерис для Укринформа.
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Что известно о залоге и деле Смирнова
Олеся Чемерис отметила, что за бывшего заместителя руководителя Офиса Президента внесли залог в полном объеме, который ранее определил следственный судья Высшего антикоррупционного суда. То есть это 18 миллионов гривен.
Также информацию, что за Смирнова внесли залог подтверждают и источники Суспильного.
К слову, 5 мая ВАКС избрал бывшему заместителю руководителя Офиса Президента Андрею Смирнову меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 18 миллионов гривен до 22 мая. Его взяли под стражу в зале суда.
Какие детали дела Андрея Смирнова
Андрея Смирнова подозревают в незаконном обогащении на 15,7 миллиона гривен, легализации незаконно приобретенных средств и принятии предложения неправомерной выгоды в виде работ по строительству на 100 тысяч долларов США. Кроме того, в 2019 – 2021 годах Смирнов незаконно приобрел средства, которые решил легализовать путем строительства частных домов общей площадью более 300 квадратов в Одесской области.
Стоит отметить, что это не первое подозрение относительно незаконного обогащения для экс-заместителя главы ОП. Прошлый раз ему объявляли подозрение в мае 2024 года также о неправомерной выгоде в размере 15,7 миллиона гривен, при этом его официальные сбережения и доходы составляли 1,3 миллиона гривен.
28 мая 2024 года ВАКС избрал Смирнову меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью выйти под залог 10 миллионов гривен. Уже на следующий день за Смирнова внесли залог.