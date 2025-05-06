Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар прессекретарки Вищого антикорупційного суду Олесі Чемерис для Укрінформу.

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Що відомо про заставу та справу Смирнова

Олеся Чемерис зазначила, що за колишнього заступника керівника Офісу Президента внесли заставу у повному обсязі, який раніше визначив слідчий суддя Вищого антикорупційного суду. Тобто це 18 мільйонів гривень.

Також інформацію про те, що за Смирнова внесли заставу підтверджують і джерела Суспільного.

До слова, 5 травня ВАКС обрав колишньому заступнику керівника Офісу Президента Андрію Смирнову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 18 мільйонів гривень до 22 травня. Його взяли під варту у залі суду.

Які деталі справи Андрія Смирнова