За сутки бойцы "Азова" уничтожили 1 Тайфун, 4 БТРа, 2 ББМ "Рысь"

В результате боев под Мариуполем за сутки бойцами "Азова" было уничтожено 1 Тайфун, 4 Бтра, 2 ББМ "Рысь". В частности было уничтожено большое количество пехоты орды, в том числе 17 спецназовцев ГРУ России.

Об этом сообщили в телеграм-канале отдельного отряда специального назначения "Азов". Также сообщается, что бои за украинский Мариуполь продолжаются, несмотря на то, что город находится в осаде.

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Захватнические войска русской орды имеют целью захватить украинский Мариуполь, но наши защитники города продолжают битву за каждого горожанина.

Бойцы стойко и самоотверженно борются с российской ордой, которая неустанно атакует Мариуполь авиацией и артиллерией,

– сообщили в "Азове".

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