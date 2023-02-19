Более того, кроме них глава МИД принял участие в выступлениях, панельных дискуссиях, интервью и пресс-конференции.

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О чем говорили и с кем

В МИД сообщили, что среди тем разговоров на встречах и соглашениях были вопросы ускорения поставок оружия и боеприпасов Украине и развертывание на полную мощность оборонной промышленности союзников. Также обсуждали и продвижение Формулы мира, ранее предложенной Владимиром Зеленским, и поддержку важных для Украины голосований в ООН.

Не обошли дипломаты и темы новых санкций для страны-агрессора.

Среди политиков, с которыми за последние 24 часа встретился Дмитрий Кулеба, были:

генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг,

госсекретарь США Энтони Блинкен,

глава Офиса иностранных дел ЦК КП Китая Ван И,

глава дипломатии G7,

вице-канцлер Германии Роберт Габек,

министры иностранных дел Пакистана, Ирака, Бразилии, Японии, Швеции и другие лидеры.

За сутки Дмитрий Кулеба провел 15 встреч / Фото МИД

Быстрые поставки оружия

Отметим, что еще 18 февраля Дмитрий Кулеба после встречи с министрами G7 заявил, что стороны обсудили все, что нужно для победы Украины в 2023 году. Он анонсировал быстрые поставки оружия для Украины и заявил и о новых санкциях для России.

"Мы сосредоточились на всем, что нужно для победы Украины в 2023 году. Будут быстрые поставки оружия и новые санкции. Россия должна осознать, что мы не устанем противодействовать ее агрессии", – сообщил Кулеба в твиттере.