Ба більше, окрім них очільник МЗС взяв участь у виступах, панельних дискусіях, інтерв’ю та пресконференції.
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Про що говорили та з ким
У МЗС повідомили, що серед тем розмов на зустрічах та домовленостей були питання прискорення постачання зброї та боєприпасів Україні та розгортання на повну потужність оборонної промисловості союзників. Також обговорювали й просування Формули миру, яку раніше запропонував Володимир Зеленський, та підтримку важливих для України голосувань в ООН.
Не оминули дипломати й теми нових санкцій для країни-агресорки.
Серед політиків, з якими за останні 24 години зустрівся Дмитро Кулеба, були:
- генсекретар НАТО Єнс Столтенберг,
- держсекретар США Ентоні Блінкен,
- голова Офісу закордонних справ ЦК КП Китаю Ван Ї,
- голова дипломатії G7,
- віцеканцлер Німеччини Роберт Габек,
- міністри закордонних справ Пакистану, Іраку, Бразилії, Японії, Швеції США та інші лідери.
За одну добу Дмитро Кулеба провів 15 зустрічей / Фото МЗС
Швидкі поставки зброї
Зазначимо, що ще 18 лютого Дмитро Кулеба після зустрічі з міністрами G7 заявив, що сторони обговорили все, що потрібне для перемоги України у 2023 році. Він анонсував швидкі поставки зброї для України та заявив й про нові санкції для Росії.
"Ми зосередилися на всьому, що потрібно для перемоги України у 2023 році. Будуть швидкі поставки зброї та нові санкції. Росія повинна усвідомити, що ми не втомимося протидіяти її агресії", – повідомив Кулеба у твітері.