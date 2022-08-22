За сутки на Юге ВСУ уничтожили новейшую РЛС "Небо-М", два С-300 и другую технику
Источник:ОК "Юг"
Украинские герои на Юге продолжают наносить оккупантам колоссальные потери. За сутки 21 августа удалось ликвидировать 20 захватчиков и уничтожить много вражеской техники.
В ночной сводке ОК "Юг" говорится о важнейших событиях, произошедших на Юге Украины в 179 день полномасштабного вторжения – 21 августа.
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Нашей авиацией нанесли 2 удара по опорному пункту, скоплению живой силы, вооружения и техники в районах Александровки и Бурхановки,
– говорится в сообщении.
В ОК "Юг" отметили, что в рамках выполнения огневых задач ракетно-артиллерийские подразделения скорректировали пропускную способность Каховского моста.
Потери врага на Юге
Героям ВСУ на Юге удалось уничтожить:
- 20 оккупантов;
- корпусную самоходную гаубицу типа "Гиацинт-С";
- самоходную гаубицу "Мста-С";
- 2 пусковые установки С-300;
- "Небо-М" – мобильный радиолокационный комплекс обнаружения аэродинамических и баллистических объектов;
- 2 буксированных миномета 120-го калибра;
- 3 единицы бронированной техники.
- радиолокационную станцию подсветки.