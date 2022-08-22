За сутки на Юге ВСУ уничтожили новейшую РЛС "Небо-М", два С-300 и другую технику

Украинские герои на Юге продолжают наносить оккупантам колоссальные потери. За сутки 21 августа удалось ликвидировать 20 захватчиков и уничтожить много вражеской техники.

В ночной сводке ОК "Юг" говорится о важнейших событиях, произошедших на Юге Украины в 179 день полномасштабного вторжения – 21 августа.

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Нашей авиацией нанесли 2 удара по опорному пункту, скоплению живой силы, вооружения и техники в районах Александровки и Бурхановки,

– говорится в сообщении.

В ОК "Юг" отметили, что в рамках выполнения огневых задач ракетно-артиллерийские подразделения скорректировали пропускную способность Каховского моста.

Потери врага на Юге

Героям ВСУ на Юге удалось уничтожить: