За сутки обстановка изменилась несущественно, противник активно не наступает, – Арестович

За сутки военная обстановка в Украине изменилась несущественно. Однако российские оккупанты деморализованы.

Противники не прибегают к активным наступательным действиям. Об этом заявил экс-спикер делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович, сообщает 24 канал.

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По его словам, утром были только 2 таких попытки. В частности, небольшое скопление противника, примерно 8 – 12 автомобилей, пыталось пройти вглубь Харькова. Впрочем, их оцепили и уже наполовину уничтожили.

В течение суток военная обстановка вокруг Украины изменилась несущественно. Противник деморализованный,

– заявил Арестович.

Утренний брифинг Алексея Арестовича за 27 февраля: смотрите видео

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