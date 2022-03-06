За сутки в одну больницу на Луганщине привезли более 650 раненых оккупантов

В одну больницу на Луганщине только за сутки 5 марта привезли более 650 раненых оккупантов. Все они в основном в тяжелом состоянии.

Большая часть раненых россиян – из Попаснянского направления. Об этом в Генеральном штабе ВСУ сообщили 6 марта.

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Только вчера в центральную городскую больницу населенного пункта Брянка Луганской области с передовых позиций доставлено более 650 раненых представителей российских оккупационных войск,

– говорится в сообщении.

Все они преимущественно в тяжелом состоянии: множественные осколочные ранения, оторванные конечности ног или рук.

Из-за отсутствия в больнице свободных мест, оккупантов, получивших незначительные повреждения, например контузии, даже не принимают в медучреждения.

После оказания первой медицинской помощи их перевозят на линию огня в роли "пушечного мяса".

Известно, что личный состав 6-го отдельного мотострелкового полка – напуган и деморализован, пытается прибегнуть к дезертирству.

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