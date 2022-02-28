За сутки оккупанты нанесли 6 ракетных ударов и 4 авиационных удара из Беларуси, – Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ 28 февраля сообщил, что за сутки оккупанты нанесли 6 ракетных ударов и 4 авиационных удара из Беларуси.

В Генштабе ВСУ рассказали, что с начала открытой агрессии оккупанты применили около 180 крылатых и оперативно-тактических ракет "Искандер". Воздушно-космические силы вооруженных сил России дежурят в воздушном пространстве Беларуси.

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За предыдущие сутки российские оккупанты нанесли 6 ракетных ударов (до 30 ракет) и 4 авиационных удара преимущественно из воздушного пространства Беларуси,

– говорится в сообщении.

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