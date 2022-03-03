За сутки оккупанты не продвинулись по Украине, – Данилов

Самоуверенный план Владимира Путина о скором захвате Украины давно провалился. За сутки 2 марта его войска практически не продвинулись.

Оккупанты не продвинулись ни по одному стратегическому направлению. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

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В течение суток российским оккупационным войскам не удалось значительно продвинуться ни на одном из направлений, наступление было остановлено,

– рассказал Данилов.

Наши военные мужественно держат оборону.

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