За сутки оккупанты не продвинулись по Украине, – Данилов

3 марта 2022 , 12:01
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Источник:

фейсбук Алексея Данилова

Самоуверенный план Владимира Путина о скором захвате Украины давно провалился. За сутки 2 марта его войска практически не продвинулись.

Оккупанты не продвинулись ни по одному стратегическому направлению. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

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В течение суток российским оккупационным войскам не удалось значительно продвинуться ни на одном из направлений, наступление было остановлено,
 – рассказал Данилов.

Наши военные мужественно держат оборону.

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Автор: Софія Мінджоса