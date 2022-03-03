За сутки оккупанты не продвинулись по Украине, – Данилов
3 марта 2022 , 12:01Читати новину українською
Источник:фейсбук Алексея Данилова
Самоуверенный план Владимира Путина о скором захвате Украины давно провалился. За сутки 2 марта его войска практически не продвинулись.
Оккупанты не продвинулись ни по одному стратегическому направлению. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.
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В течение суток российским оккупационным войскам не удалось значительно продвинуться ни на одном из направлений, наступление было остановлено,
– рассказал Данилов.
Наши военные мужественно держат оборону.
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