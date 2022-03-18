Враг стрелял по городам и селам из реактивной и тяжелой артиллерии. Полиция открыла уголовные производства за нарушение границ и обычаев войны и посягательства на территориальную целостность Украины.

Обратите внимание В результате обстрела россиянами Новых Петровцев погиб маленький ребенок

За сутки обстрелов россиян подверглись 11 населенным пунктам. Повреждены не менее 16 жилых домов и объектов инфраструктуры. В результате ударов российских войск есть погибшие и раненые, среди них –дети, а также работники полиции и ГСЧС,

– говорится в сообщении.

Под огнем оккупантов находились Мариуполь, Авдеевка, Красногоровка, Марьинка, Угледар, Богоявленка, Новомихайловка, Степное, Ольгинка, Васильевка, Верхнеторецкое.