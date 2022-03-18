Ворог гатив по містах і селах з реактивної та важкої артилерії. Поліція відкрила кримінальні провадження за порушення кордонів і звичаїв війни та посягання на територіальну цілісність України.

Зверніть увагу Внаслідок обстрілу росіянами Нових Петрівців загинула маленька дитинка

За добу обстрілів росіян зазнали 11 населених пунктів. Пошкоджено щонайменше 16 житлових будинків і об’єктів інфраструктури. Внаслідок ударів російських військ є загиблі та поранені, серед них – діти, а також працівники поліції та ДСНС,

– мовиться в повідомленні.

Під вогнем окупантів перебували Маріуполь, Авдіївка, Красногорівка, Мар'їнка, Вугледар, Богоявленка, Новомихайлівка, Степне, Ольгинка, Василівка, Верхньоторецьке.

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