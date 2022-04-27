Соответствующую информацию подтвердил начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко. В телеграме он обнародовал потери в регионе за 26 апреля.

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Жертвы по регионам

Кириленко отметил, что в Лимане, Нью-Йорке и Майском погибли три человека. Еще шестеро получили ранения.

Удалось уточнить информацию относительно 1 раненого в Мариуполе, однако точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе установить невозможно.

– добавил он.



Количество жертв по регионам / Фото телеграм Павел Кириленко

Ранее глава Донецкой ОВА сообщил, что россияне нанесли ракетные авиаудары по Авдеевке. В результате обстрела пострадала городская инфраструктура, в частности, городская больница, школа, а также жилые многоэтажки.

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