Об этом в эфире телемарафона заявил руководитель объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский. По его словам, среди окупантов были ранены и убиты.
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Чем обусловлены такие цифры
За прошедшие сутки враг понес значительные потери в живой силе – это около трех рот личного состава убитыми и ранеными и было уничтожено достаточно большое количество техники и беспилотников.
– заявил военный.
Он объяснил, что Силы обороны существенно проредили российскую армию на Авдеевском и Шахтерском направлениях. В частности, Дмитрашковский рассказал, что ночью 15 марта враг 5 раз пытался штурмовать позиции украинских защитников.
Россия упускает возможности для наступления
Военный отметил, что за последнюю неделю активность россиян значительно снизилась. Это обусловлено тем, что Россия снизила и количество штурмов, и плотность обстрелов.
Также Дмитрашковский добавил, что вражеская армия пока меньше возможностей наступать, поскольку за последние недели потеряла большое количество людей в попытках штурмовать позиции украинских военных. Кроме того, у россиян сложная ситуация с боеприпасами.
Актуальные потери окупантов на 15 марта
Только за минувшие сутки русская армия сократилось на 980 человек. Следовательно, с 24 февраля 2022 года Россия потеряла 161 520 своих воинов. В Генштабе уточняют, что подсчет усложнен из-за интенсивности боев.
Кроме того, оккупанты теряют много своей техники:
- танков – 3492 (+8);
- боевых бронированных машин – 6799 (+10);
- артиллерийских систем – 2528 (+9);
- РСЗО – 502 (+7);
- средства ПВО – 262 (+2);
- самолетов – 304 (+0);
- вертолетов – 289 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 2132 (+12);
- крылатые ракеты – 907 (+0);
- корабли/катера – 18 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 5377 (+10);
- специальная техника – 257 (+1).