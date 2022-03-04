Всего за время войны от рук российских оккупантов погиб 51 гражданский. Раненых – не менее 257.

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Россия убивает гражданских и в Донецкой области

По данным Донецкой областной военной администрации, по состоянию на 19 часов 4 марта россияне убили еще 7 мирных людей.

  • В Мангуше – 6.
  • В Богоявленке – 1.

Война, Донецк
Жуткие цифры о погибших гражданских в Донецкой области / Данные Донецкой ОВА

Война

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