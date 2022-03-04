Загалом за час війни від рук російських окупантів загинув 51 цивільний. Поранених – щонайменше 257.
Найважливіше Росія напала на Україну: хронологія основних подій
Росія вбиває цивільних і на Донеччині
За даними Донецької обласної військової адміністрації, станом на 19 годину 4 березня росіяни вбили ще 7 мирних людей.
- У Мангуші – 6.
- У Богоявленці – 1.
Моторошні цифри про загиблих цивільних на Донеччині / Дані Донецької ОВА
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